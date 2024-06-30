وصول 4 مصابين بينهم 2 في حالة خطيرة إلى مستشفى طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربعة مصابين وصلوا إلى مستشفى طولكرم، بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء قصف استهدف منزلاً في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم.

وأفادت الوزارة في بيانها أن الفرق الطبية تعمل على تقديم الرعاية العاجلة للمصابين، وأن الجهود مستمرة لإنقاذ حياتهم وتقديم العلاج اللازم لهم. وأشارت إلى أن المصابين الآخرين يعانون من جروح متوسطة وخفيفة.

وأوضحت الوزارة أن القصف تسبب في أضرار كبيرة بالمنزل المستهدف، مما أدى إلى إصابة سكانه، وأكدت على أهمية حماية المدنيين وتجنب استهداف المنازل السكنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات والاشتباكات في الضفة الغربية، حيث يشهد مخيم نور شمس ومناطق أخرى عمليات عسكرية مستمرة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المناطق المتضررة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا لا تستطيع الدخول إلى المنزل في مخيم نور شمس بسبب اندلاع النيران

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه الطبية تتعامل مع إصابتين جراء قصف منزل في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم. وأوضح الهلال الأحمر أن الطواقم الطبية تواجه صعوبة في الوصول إلى المنزل المستهدف بسبب اندلاع النيران.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: "طواقمنا استجابت فوراً للنداءات وتوجهت إلى موقع القصف. لدينا إصابتان مؤكدتان، ولكن لم نتمكن حتى الآن من الدخول إلى المنزل المستهدف بسبب اشتعال النيران في المبنى."

وأضاف المتحدث أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحريق لتأمين دخول الطواقم الطبية وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويأتي هذا القصف في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية واشتباكات متزايدة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. وتعمل طواقم الهلال الأحمر في ظروف صعبة لتقديم الخدمات الطبية والإغاثية للمدنيين المتضررين.

ويدعو الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين في المناطق المتأثرة بالقصف.