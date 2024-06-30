الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا لا تستطيع الدخول إلى المنزل في مخيم نور شمس

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه الطبية تتعامل مع إصابتين جراء قصف منزل في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم. وأوضح الهلال الأحمر أن الطواقم الطبية تواجه صعوبة في الوصول إلى المنزل المستهدف بسبب اندلاع النيران.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: "طواقمنا استجابت فوراً للنداءات وتوجهت إلى موقع القصف. لدينا إصابتان مؤكدتان، ولكن لم نتمكن حتى الآن من الدخول إلى المنزل المستهدف بسبب اشتعال النيران في المبنى."

وأضاف المتحدث أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحريق لتأمين دخول الطواقم الطبية وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويأتي هذا القصف في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية واشتباكات متزايدة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. وتعمل طواقم الهلال الأحمر في ظروف صعبة لتقديم الخدمات الطبية والإغاثية للمدنيين المتضررين.

ويدعو الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين في المناطق المتأثرة بالقصف.