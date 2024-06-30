طائرة مقاتلة إسرائيلية تقصف مبنى بمخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مبنى في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم، مستهدفة شقة كانت تحت مراقبة الجيش لفترة طويلة.

ووفقاً للتقارير، كانت الشقة تضم أربعة عناصر بارزة في كتيبة نور شمس، التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من الفصائل المسلحة الناشطة في المنطقة. وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي اتخذ هذه الخطوة بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول تواجد العناصر المستهدفة.

وأكدت المصادر أن الهجوم يأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الإسرائيلي لمكافحة النشاطات المسلحة في الضفة الغربية، خاصة في مناطق مثل مخيم نور شمس الذي يعتبر معقلاً لبعض الفصائل المسلحة.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الإصابات التي نجمت عن القصف. ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تشهد الضفة الغربية تصعيداً في العمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وتعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة عملياته الأمنية لاستهداف العناصر المسلحة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وسط دعوات دولية لضبط النفس وتجنب التصعيد.

نتنياهو: سنعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات عبر الضغط السياسي وبذل مزيد من الضغط العسكري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ملتزمة بإعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات، مشدداً على أن ذلك سيتم من خلال الضغط السياسي المكثف وبذل مزيد من الضغط العسكري.

وفي تصريحات له، قال نتنياهو: "لن ندخر جهداً في إعادة جميع المختطفين، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً. سنستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا، بدءاً من الضغط السياسي الدولي وصولاً إلى تكثيف العمليات العسكرية لضمان تحقيق هذا الهدف."

وأضاف نتنياهو: "نحن على تواصل دائم مع حلفائنا وشركائنا الدوليين لضمان الدعم الكامل لجهودنا في هذا المجال. رسالتنا واضحة: لن نسمح للإرهابيين بالاحتفاظ بأي من رهائننا دون رد حازم من جانبنا."

وأكد رئيس الوزراء أن العمليات العسكرية ستستمر وتتوسع إذا لزم الأمر لتحقيق الإفراج عن المختطفين، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهام إضافية ضمن هذا الإطار.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية والاشتباكات. وتظل قضية الرهائن واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "تمكن مجاهدونا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105، وذلك خلال عملية نوعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة". وأكدت الكتائب أن الهجوم يأتي ضمن عملياتها المستمرة في التصدي للقوات الإسرائيلية في القطاع.

وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتي ردًا على التصعيد الإسرائيلي وللدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة عزمها على مواصلة المقاومة والتصدي لأي محاولات توغل إسرائيلية.

يُذكر أن حي تل الهوى شهد تصعيداً عسكرياً خلال الأيام الأخيرة، حيث كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في المنطقة وسط اشتباكات متكررة مع الفصائل الفلسطينية. وقد تزايدت حدة التوترات في قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل القصف بين الجانبين.