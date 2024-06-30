غلق 4 محلات ورفع 784 حالة إشغال بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - إيهاب عمران

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، سلسلة الحملات المكبرة بنطاق أحياء غرب وجنوب، التي أسفرت عن رفع 784 حالة إشغال، مع تحرير 21 محضر إشغال طريق، وغلق 4 محلات، فضلاً عن المرور على عربات الحنطور، والتحفظ على 6 شلت لمخالفة العربات التعليمات وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة لحركة السير والتشغيل.

شارك في جهود الحملة العاملين رؤساء الأحياء علاء الدين آدم، وسحر مصطفى، وبإشراف من نواب رئيس المدينة محمد ممدوح، ومحمود بهاء وعلاء الدين ممدوح، علاوة على العاملين والفنيين بالوحدة المحلية ومسئولي رخص المحلات، ومدير مشروع النظافة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وتوازى مع ذلك تنظيم حملة استهدفت إيقاف أعمال شدة خشبية، والتحفظ على مواد البناء المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

وتواكب مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والمناطق السكنية، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وهو الذي تكامل قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.

وقيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن, بتقليم وتهذيب الأشجار والجهنميات، وزيادة المسطحات الخضراء ونظافتها, داخل الحدائق العامة والمتنزهات لمواجهة إرتفاع درجة الحرارة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.