التجارة: توقيع بروتوكول تعاون بين ابدأ ومجموعة مون دراجون الإسبانية بمجالات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ومجموعة مون دراجون الإسبانية.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأحد، يهدف بروتوكول التعامل إلى تعميق سبل التعاون المشترك في مجالات أبرزها نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والتعليم الفني والبحث والتطوير.

ووقع البروتوكول الدكتورة أماني عبد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات واينيجو ألبيزوري رئيس الشؤون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية.

وحضر مراسم التوقيع سفير إسبانيا بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، حسب بيان الوزارة.