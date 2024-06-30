4 شركات تضخ 12 مليار دولار بمشروع جديد للهيدروجين الأخضر بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تعتزم 4 شركات تدشين مشروع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بإجمالي استثمارات 12 مليار دولار، حسبما ذكر كشف محمد إسماعيل منصور الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنفينيتي باور" للشرق بلومبرج في مقابلة.

وتتمثل هذه الشركات في "إنفينيتي باور" و"حسن علام" المصريتان، و"مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة لحكومة أبوظبي، و"BP" البريطانية، وفق إسماعيل منصور.

والهيدروجين الأخضر هو الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتستهدف مصر التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، كما تهدف إلى دمجه في استراتيجية الطاقة 2035، كونه أحد أنواع الوقود الخالي من الكربون، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وتخطط مصر للوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2035.

جاءت تصريحات منصور للشرق على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" المنعقد في القاهرة خلال 29 و30 يونيو الجاري.

وتتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليارات دولار بحلول 2035.