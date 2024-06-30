أفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية.. حصاد جامعة حلوان عن شهر يونيو 2024 -إنفوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المعمل المركزي بمبنى مركز التميز والابتكار العلمي بالحرم الجامعي، بما يواكب التطورات العلمية ويُسهم في تدريب الطلاب والباحثين والتطبيق العملي للشق الأكاديمي؛ حيث يخدم المعمل العلوم الأساسية والتطبيقية، ومنها كليات العلوم والطب والصيدلة والتمريض والهندسة .

وتقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالإنابة عن أسرة جامعة حلوان من النواب والعمداء والعاملين والطلاب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وفازت جامعة حلوان، في إنجاز علمي بارز، بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتسلم الدكتور السيد قنديل الجائزة بقيمة اثني عشر ألف وخمسمئة دولار، وأقيمت الاحتفالية بجامعة الدول العربية.

وهنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع في موسمه الـ١٢ في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة.

ونظمت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان احتفالية كبرى لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، احتفالًا بحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وافتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق وإبداعات طلاب الكلية من مختلف الجنسيات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الكلية في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

وكانت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفرت منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستضافت الجامعة الدكتور سكوت كوبفيرمان، أستاذ الإعاقة والدمج والتكنولوجيا بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مادة التصوير الفوتوغرافي الذي نظمه قسم التصوير المستوى الثالث بكلية الفنون الجميلة، وشارك في المعرض 53 طالبة وطالبًا، ويمثل هذا المعرض فرصة فريدة لاستكشاف عوالم جديدة من الجمال والإبداع والتعمق في الذات الإنسانية.

ونظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ورشة عمل عن "تنمية المهارات والجاهزية لسوق العمل"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وشارك وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة حلوان المتميزين في حلقة نقاشية بعنوان "الأفكار الهدامة والدخيلة على المجتمع- التداعيات- آليات المواجهة" بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

وعقد رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، اجتماعاً مع مجلس إدارة النادي بحضور نواب رئيس الجامعة والاعضاء لمناقشة جدول الأعمال واستعراض الإنجازات خلال الفترة الماضية.

واستقبلت الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان، ختام الجانب العملي للنسخة الثالثة لدورة مدربي البومزا لقطاع القاهرة بمشاركة 160 مدربًا ومدربة من قطاعي القاهرة والجيزة، واستضافت الصالة المغطاة بالنادي بطولة البنك الأهلي للبراعم تحت سن 8- 9 سنوات للتايكوندو.

ويعلن نادي جامعة حلوان عن البدء في فعاليات "المخترع الصغير" لموسم 2024، ويستهدف البرنامج الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا.

ويعلن نادى جامعة حلوان عن بدء رحلات اليوم الواحد للموسم الصيفي 2024، ضمن خطته لتقديم العديد من الأنشطة والخدمات المتميزة والمتنوعة لأعضائه.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء التسجيل في برنامج الدورات الصيفية المكثفة. ويقدم البرنامج دورات في مجموعة متنوعة من اللغات تشمل الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية، التركية، العبرية، والفارسية.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء التسجيل في المعسكر الصيفي لتعليم اللغات الأجنبية المختلفة، والموجه لطلاب المدارس من سن 9 إلى 14 عامًا، ويهدف هذا البرنامج إلى تأسيس وتنمية المهارات اللغوية للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء دورة اللغة العربية في تحرير النصوص والتدقيق الإملائي.، وتأتى هذه الدورة في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وشارك وفد من طلاب جامعة حلوان في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان "نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام"، والذي عقد بكلية الدراسات العليا في مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة

ويهدف برنامج التصميم الجرافيكي بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إلى الإعداد المتكامل للدارس معرفيًّا ومهاريًّا ومنهجيًّا وفلسفيًّا؛ مما يضمن تأهله لإعداد مصمم جرافيكي قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بما يتلاءم مع القدرات الفنية والإبداعية.

ويهدف برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام إلى التنمية المستدامة وأهمية إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة؛ حيث يشمل البرنامج جميع متطلبات دراسة الهندسة المعمارية في قطاعَي الهندسة والفنون، بهدف إعداد مهندسين معماريين ملمين بأساسيات العلوم الهندسية والفنية والمتخصصين في العلوم الهندسية المعمارية والعمرانية بصفة عامة والعمارة المستدامة والتصميم العمراني المستدام بصفة خاصة.

ولمعرفة التفاصيل كافة اطلع على الإنفوجرافيك..