الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على قريتين اضافيتين شرق أوكرانيا، لتواصل تقدمها الذي بدأته قبل أشهر في مواجهة الجيش الأوكراني.

وأوضحت وزارة الدفاع أن قواتها "حررت" نوفو اليكساندريفكا بينما كان الجيش الروسي يتقدم غرباً نحو منطقة دونيتسك.

وتقع القرية شمال غرب مدينة أوشيريتين المحتلة، وهي حاليا أقصى نقطة إلى الغرب في المنطقة التي تسيطر عليها موسكو.

إلى ذلك اعلنت سيطرة قواتها على قرية سبيرن الصغيرة الواقعة إلى الشمال في منطقة دونيتسك بالقرب من الحدود مع منطقة لوغانسك المجاورة.

وفي الأشهر الأخيرة حقّق الجيش الروسي مكاسب ميدانية على الجبهتَين الشرقية والجنوبية.