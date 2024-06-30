مندوب روسيا باليونسكو: قتل الصحفيين الروس يتم بشكل ممنهج ومتعمد من قوات كييف

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(يونسكو) رينات علاء الدينوف صمت المنظمة والمؤسسات الدولية الأخرى إزاء "قتل نظام كييف للصحفيين الروس بشكل ممنهج"، على حد وصفه.

وقال المندوب الروسي - في مداخلة مع قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد "إن قتل الصحفيين الروس خلال الفترة الأخيرة يتم بشكل ممنهج ومتعمد من قبل القوات الأوكرانية، حيث قتلت المسيرات الأوكرانية خلال الشهرين الماضيين مراسلين عسكريين".

وأضاف: "الأمينة العامة لمنظمة اليونسكو أعربت عن أسفها مرة واحدة فقط لمقتل صحفي روسي، ولم تقم بإدانة الجريمة وتجاهلت مقتل 30 صحفيًا روسيًا على يد القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وكان النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد صرح، في وقت سابق، بأن أوكرانيا تتفاخر علانية بتورطها في قتل الصحفيين الروس، لافتا إلى أن الغرب يتعمد غض النظر عن ذلك.

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تختتم أول تدريب ثلاثي متعدد المجالات

اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أول تدريب عسكري ثلاثي متعدد المجالات بعد ظهر اليوم /الأحد/، وسط جهود لتعزيز ردعها ضد التهديدات الكورية الشمالية .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم، نقلا عن بيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة أن تدريبات /فريدوم إيدج/ التي استمرت 3 أيام، بدأت الخميس الماضي في المياه الدولية جنوب جزيرة /جيجو/، بعد أن اتفق وزراء دفاع الدول الثلاث على إطلاق التدريبات أوائل هذا الشهر تماشيا مع اتفاق قادتها العام الماضي .

وحشدت الأطراف الثلاثة للتدريبات سفنا حربية وطائرات مختلفة، بما في ذلك حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت التابعة للبحرية الأمريكية، والمدمرة الكورية /سيوإيه ريو سيونج-ريونج والمدمرة الهليكوبتر اليابانية إيسي .

وأضافت هيئة الأركان المشتركة " أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عززوا الردع والرد ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية. ..مشيرة إلى أن الدول الثلاث أجروا تدريبا إلكترونيا معا لأول مرة" .

جدير بالذكر أن الدول الثلاث أجروا سابقا تدريبات بحرية وجوية مشتركة، لكن تدريبات /فريدوم إيدج/ تمثل أول تدريب ثلاثي يتم إجراؤه في مجالات متعددة، بما في ذلك الجو والبحر وتحت الماء والإنترنت.