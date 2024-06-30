الدفاع الروسية: تدمير36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات: "كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلجورود"، خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأشارت إلى أن "الدفاع الجوي دمر 15 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و9 مسيرات فوق مقاطعة ليبيتسك، و4 أخرى فوق مقاطعتي فورونيج وبريانسك، وطائرتين فوق مقاطعتي أوريول وبيلجورود"..