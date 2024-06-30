شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يطالب وزراء الحكومة الجديدة النزول للشارع والاستماع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يجب أن يبدأ الوزراء الجدد وهم يستمعون للشارع المصرى أولا، فنحن نريد أن نبنيها سوأ"، بتلك العبارات أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه لـ"الخليج 365"، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد يجب أن يستمعوا للشارع المصرى، ويعرفون المشكلات والتحديات كلا في وزارته، فحينما قرر الرئيس السيسى تغيير الحكومة، والحديث حول تغيير شامل في السياسات، كان هدفه الرئيسى ومنبعه الأساسى المواطن المصرى، لذلك فالحكومة الجديدة عليها دور تاريخى في تلك المرحلة، ويجب أن يعرفوا أن رقابة الشعب والبرلمان موجودة بقوة، ولن تتوانى عن متابعة كافة التفاصيل المستقبلية، و تختار إما دعمكم أو محاسبتكم، و لن تصمت.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل أن بعض الوزراء في الحكومة السابقة لم يكونوا على قدر المرحلة، وأثبتت تجربة الميدان أنهم غير قادرين على إدارة متطلبات المصريين، لذلك يجب على الوزراء الجدد وضع أخطاء الماضى أمام أعينهم، والبحث عن بدائل جديدة وحلول ابتكارية، و التعامل بسياسة في التنفيذ، لا بتنفيذ السياسة القديمة، وهو ما يجب أن يدركه الجميع، فالشارع المصرى لديه مطالب كثيرة وأحلام كثيرة، ويجب أن تسمعها الحكومة المصرية الجديدة.

وطالب تيسير مطر الحكومة الجديدة بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشكل عاجل فور توليها، والايمان الكامل بأن الإصلاح الشامل هو أساس الإصلاح، كما يجب عليهم التعامل بشفافية كبيرة مع المواطنين، لأنهم يمثلون دماءا جديدة في الدولة المصرية، وبحركة التغيير الوزاري والمحافظين، سيكون هناك نقلة كبيرة في الحياة العامة المصرية، تستلزم تحركا سياسيا وتنفيذيا ضخما من الجميع.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هناك ملفات يجب العمل عليها بقوة أكبر، مثل الصناعة والزراعة وغيرها من الملفات الرئيسية، مؤكدا أن الوزراء الجدد عليهم دور في تجميع كافة المعنيين بالملف، والجلوس معهم، ووضع خطة للتحرك والاستماع، يكون مهمتها دمج الأفكار وصياغتها، ووضع خطط للحلول السريعة والناجزة.