شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: مطلوب خطوات سريعة للقضاء على الغلاء ومعالجة التضخم والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن هناك عدة أمور مطلوبة من الحكومة الجديدة ولعل أبرزها الاهتمام ببناء الإنسان والتعليم والصحة، وذلك من خلال استكمال مشروع التأمين الصحي، وتطوير منظومة التعليم الجامعى وما قبل الجامعى وربط التعليم باحتياجات السوق، وبناء الشخصية المصرية ثقافيا ورياضيا وسياسيا.

وأضاف "هلال" فى تصريح خاص ل ”الخليج 365” أنه على الحكومة الجديدة الاهتمام بأهم روافد الاقتصاد والعملات الأجنبية والتوسع فى الصناعة والزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.



وشدد وكيل تشريعية الشيوخ، أنه مطلوب من الحكومة خطوات سريعة للقضاء على الغلاء وارتفاع أسعار السلع وتوفير الخدمات المهمة والتى من أبرزها مشكلة الكهرباء ومعالجة مشكلة التضخم والسيطرة عليها وزيادة الاستثمار وتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة بالإضافة إلى المهمة الأساسية وهى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وهذه النقطة مطمئنين لها لأنها على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.