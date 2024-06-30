شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر «تشريعية النواب»: على الحكومة الجديدة الاستماع لمشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بضرورة الاستماع جيدًا إلى مشكلات المواطنين والتعرف عنها عن قرب، والمحاولة الجدية في تنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات الهامة وحلحلتها ولاسيما ملفي ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا نعلم جيدًا ونتفهم بعض التحديات التي واجهت الحكومة السابقة، لكنه بات ضروريًا في الوقت ذاته أن لا نتوقف أمام المشكلات بل يجب تجاوزها تحقيقًا لنهضة تنموية وشمولية في الجمهورية الجديدة والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة نظرًا لأهميتها البالغة في تقدم الدول وتحقيق نهضتها.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز تلك التحديات وأبرزت أهم الملفات التي يجب التركيز عليها لما شكله الحوار من تنوع في الآراء وأخرج لنا مادة دسمة يمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذ ما جاء في توصياتها، ولاسيما ما رأيناه من اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالحوار الوطني.

وفي ختام حديثه، هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، القيادة السياسية والشعب المصري، بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، ثورة المصريين الذين وقفوا أمام مخططات الشر وحافظوا على مصر واستعادوا هويتها.