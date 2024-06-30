الجيش الإسرائيلي: إصابة 18 جنديًا إثر سقوط طائرة مسيّرة في الجولان

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 18 جنديًا جراح أحدهم خطيرة إثر سقوط طائرة مسيّرة في الجولان.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه هبطت مروحية عسكرية في مستشفى رامبام في حيفا على متنها إصابات جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد 30-06-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، مُستهدفةً مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابوها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة".