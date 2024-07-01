امتحانات الثانوية العامة.. ٤٢ صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي والأدبي يوم الثلاثاء المقبل، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، في المواد المضافة للمجموع، وفقا للجدول الزمني التي حددته وزارة التربية والتعليم.

"الخليج 365" ينشر نماذج استرشادية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى بالإجابات المقررة لها، وفقا لما أعده إبراهيم زغلول كبير معلمين اللغة الإنجليزية في إدارة باب الشعرية مدرسة خليل أغا الثانوية للبنين.

وتشهد الامتحانات تشديدات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال التعاون مع الجهات المعنية بعملية تأمين الاختبارات، مع التأكيد على الطلاب بضرورة عدم اصطحاب أي وسيلة من وسائل الغش الإلكترونى داخل اللجان.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت في المواد الدراسية الأساسية السبت 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، كما أدى الطلاب الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.