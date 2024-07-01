عمرو أديب عن استمرار قطع الكهرباء: "إحنا شعب عظيم وجبار وهسنتحمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مدة انقطاع الكهرباء اعتبارًا من اليوم، ستكون ساعتين بدلا من 3 ساعات.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "رئيس الوزراء قال إن النهاردة الكهربا هتقطع ساعتين مش 3 ساعات، لكن النهاردة ولا حس ولا خبر، جايز بكرا، جايز كان يقصد أول يوليو".

وأضاف "أديب"، أن المصريين انتظروا اليوم أن تكون مدة تخفيف الأحمال ساعتين، قائلا: "بدل ما نقرأ الودع والفنجان كان لازم حد يطلع يفهمنا، خد الناس معاك زي ما قال الريس، إحنا شعب عظيم وجبار وهسنتحمل معاك.. كنت قولتلكم هقدر أعمل دا بس مقدرتش، الناس على طول بتساءل ومحدش بيرد عليهم".