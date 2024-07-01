30 دولة تتواصل مع طالبان في الدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في الدوحة، أمس، ويستمر على مدار يومين لتعزيز التواصل الدولي مع طالبان، ويضم وفدا من حركة طالبان للمرة الأولى منذ أن عادت للسلطة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنه قد تمت دعوة ممثلين من نحو 30 دولة ومنظمة دولية لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، للاجتماع مع السلطات الأفغانية الفعلية، لبحث الأوضاع في أفغانستان.

ومن جانبه، قال كبير المتحدثين باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، الذي يقود الوفد في، كابول قبيل مغادرته، إن أولوياتهم تتضمن مناقشة القضايا الاقتصادية والعقوبات الدولية، التي تؤثر على أفغانستان وإنجازاتهم في الحكم.