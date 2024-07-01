شكرا لقرائتكم خبر 30 دولة تتواصل مع طالبان في الدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنه قد تمت دعوة ممثلين من نحو 30 دولة ومنظمة دولية لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، للاجتماع مع السلطات الأفغانية الفعلية، لبحث الأوضاع في أفغانستان.
ومن جانبه، قال كبير المتحدثين باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، الذي يقود الوفد في، كابول قبيل مغادرته، إن أولوياتهم تتضمن مناقشة القضايا الاقتصادية والعقوبات الدولية، التي تؤثر على أفغانستان وإنجازاتهم في الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 دولة تتواصل مع طالبان في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.