أبرزها مكافحة الاحتكار.. 8 مقترحات لشعبة المواد الغذائية لخفض الأسعار بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن هناك 8 مقترحات لانخفاض الأسعار، أبرزهم: "التشجيع على الإنتاج المحلي، وتحسين البنية التحتية لتوزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر من المواد الغذائية"، لافتا إلى أن الهدف من المقترحات تقليل التكاليف والمصاريف الإدارية والمالية كحلقات الوصل والسماسرة.

وأوضح "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الأحد، أن مكافحة الاحتكار وضمان نزاهة السوق لتحقيق المنافسة هي التي تساهم في خفض أسعار المواد الغذائية، مؤكدًا أنه سيتم تحسين النقل التوزيع لتقليل تكاليف النقل ويكون هناك خط سير وتحديد ما يحتاجه السوق.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى بكل طاقتها إلى خفض أسعار السلع الغذائية، ولابد أن تكون هناك خطة متكاملة ويعمل به كامل الهيئات والجهات وتكون منظومة تساعد على تخفيض الأسعار بشكل أكبر، مشددًا على أنهم لم يتواصلوا مع أي جهة من أجل تنفيذ هذه المقترحات.