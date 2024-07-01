"شعاع" تطلق خدمة تلقي بلاغات سرقة الكهرباء عبر "واتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريًا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، عن إطلاق خدمة بلاغات سرقات التيار الكهربائي من المواطنين من خلال خدمة "واتس آب"، على رقم 01120313831 و ذلك على مدار الساعة.

وأكدت "شعاع"، أن إطلاق هذه الخدمة تتم من خلال لجان مشتركة مع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية لحين تجاوز أزمة تخفيف الاحمال التي تمر بها الدولة.

وناشدت الشركة المواطنين بأن يتحلوا بالإيجابية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والمساهمة في كشف أي مخالف يحاول التأثير سلبًا على حق المواطن والدولة من خلال سرقة الكهرباء التي تعتبر من الأسباب الرئيسية في أزمة تخفيف الاحمال.

واشارت الشركة، إلى أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدوا الزي الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع" ولديه كارنية تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالي من المواطنين نهائيًا على هذه الخدمة والشركة غير مسئولة عن أي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع ويقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المشترك.