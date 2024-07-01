الجيش الإسرائيلي أفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة

أفرج الجيش الإسرائيلي عن مدير مجمع الشفاء الطبّي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقَل منذ تشرين الثّاني الماضي.

وشدّد أبو سلمية، في أوّل تصريح له بعد الإفراج عنه، على أنّ "وضع السّجون مأساوي وصعب جدًّا، والأسرى القدامى والجدد يمرّون بأسوأ ظروف منذ نكبة 1948 وحتىّ الآن، حيث يعانون من نقص في الطّعام والمياه وهناك إهانة جسديّة"، داعيًا إلى أن "تكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشّعوب العربيّة من أجل حرية الأسرى".

وكانت القوّات الإسرائيليّة قد اعتقلت أبو سلمية وعددًا من الأطبّاء والممرّضين، بعد حصار وقصف أعقبه اقتحام مجمّع الشّفاء، الّذي يُعدّ أكبر مستشفى تخصّصي في قطاع غزة، بزعم وجود مسلّحين وبنى تحتيّة لحركة "حماس" داخل المستشفى.