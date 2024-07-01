أفادت القناة 13 الإسرائيليّة، بأنّ التّقديرات تشير إلى أنّ الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحاليّة سيتمّ خلال 10 أيّام، وبعد ذلك سينتقل الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثّالثة من الحرب، وتبدأ المفاوضات من أجل التّسوية على الحدود الشّماليّة مع لبنان.
ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "الحرب لن تنتهي... وسنتحرّك حيثما توجد معلومات استخباراتيّة عن نشاط حماس". ولفت المسؤول إلى أنّ النّشاط في غزة سيستمر من خلال غارات وضربات جوّيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: الحرب بصورتها الحالية ستنتهي خلال 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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