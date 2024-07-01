"سرايا القدس": قصفنا "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"نيريم" و"صوفا" و"حوليت" بغلاف غزة

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"نيريم" و"صوفا" و"حوليت" والمستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخيّة مركّزة، ردًّا على جرائم العدو الصّهيوني بحقّ أبناء شعبنا الفلسطيني".

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