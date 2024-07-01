يواجه العابرون على طريق عام كفرتبنيت خطر حوادث السير بسبب كثرة المسامير الضوئية التي تحتاج الى صيانة لاعادة انارتها، مع العلم هذا الطريق يربط النبطية بقضائي مرجعيون وحاصبيا وصولا الى البقاع الغربي.
وفي هذا الاطار، أوضح رئيس البلدية فؤاد ياسين لـ"النشرة"، ان هذه الصيانة ليست من مسؤولية البلدية بل وزارة الاشغال، مشيرا الى ان "مشاكل البلدة الحياتية والحيوية تشبه مشاكل بقية القرى والبلدات المجاورة من ضغط النزوح السوري على الى ازمة المياه وعدم توفر مادة المازوت بالشكل المطلوب".
وكشف ياسين ان عدد النازحين السوريين في البلدة هو 280 عائلة وليس هناك من ترحيل بل يتم تنظيم وجودهم من خلال إحصاء اعدادهم، موضحا ان "نسبة ٥٪ من النازحين السوريين تقريباً في البلدة من حاملي الاقامة الشرعية
وأشار ان هناك ازمة مياه في الصيف فقط بالرغم من وجود ابار مياه لكن المشكلة في كلفة تشغيلها في ظل غياب الكهرباء وتوافر المازوت بكميات ضئيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية كفرتبنيت تحدث لـ"النشرة" عن المشاكل التي تعاني منها البلدة: كثرة المسامير الضوئية على الطريق العام تتسبب بحوادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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