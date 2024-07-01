ارتفاع أسعار النفط .. وخام برنت يسجل 85.4 دولار للبرميل

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بعدما حققت مكاسب شهرية في يونيو بدعم توقعات عجز المعروض.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر - الأكثر نشاطاً - بنسبة 0.48% إلى 85.41 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.49% إلى 81.94 دولار للبرميل.

وحقق العقدان مكاسب بنحو 6% على مدار يونيو، وظل سعر خام برنت أعلى مستوى 85 دولارا للبرميل بعدما قرر تحالف "أوبك +" مطلع الشهر تمديد غالبية التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى عام 2025.

مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يوليو الجاري

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين، الأسعار الجديدة لغازي البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر يوليو الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 630 دولارا أمريكيا بزيادة 1% عن شهر يونيو الماضي، فيما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 640 دولارا بزيادة 1ر1% % عن الشهر الماضي .

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.