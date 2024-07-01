أوكرانيا: مقتل وإصابة 14 شخصًا جراء قصف روسي على دونيتسك آخر 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم في آخر 24 ساعة.

وقال فيلاشكين، في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، إنه خلال أمس قتل الروس اثنين من سكان إقليم دونيتسك، بالتحديد في بلدتي توريتسك، وسيفيرسك، بينما أصيب 12 شخصا آخرين في الإقليم، وبلغ إجمالي ضحايا الجيش الروسي في إقليم دونيتسك، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في العام قبل الماضي، 2044 قتيلا و5210 جرحى، ولا يُؤخذ في الاعتبار الخسائر في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وزيرا خارجية روسيا وبيلاروس يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق على الصعيد الدولي

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من نظيره البيلاروسي المعين حديثا مكسيم ريجينكوف على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالتنسيقات على الصعيد الدولي ، كما تبادلا وجهات النظر في القضايا الدولية الملحة ، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيان وزارة الخارجية جاء فيه " إن الجانبين ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الروسية البيلاروسية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق ضمن الصيغ الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف هنأ نظيره البيلاروسي بتعيينه وزيرا لخارجية بيلاروسيا الشقيقة ، ونوهت بأن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب البيلاروسي.

يشار إلى أنه في 27 يونيو الجاري عين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مكسيم ريجينكوف، نائب رئيس الإدارة الرئاسية، وزيرا لخارجية بيلاروسيا خلفا لسيرجي ألينيك، الذي يتولى منصب كبير الدبلوماسيين البيلاروسيين منذ ديسمبر 2022.