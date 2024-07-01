شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: يجب أن يكون المواطن أولا فى أجندة الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة يجب أن تضع على أجندت عملها، المواطن المصري في المقام الأول، مع ضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة الجديده مطالبة أيضا باستغلال موارد الدولة في استكمال المشروعات القومية.

وشدد النائب مصطفي سالمان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، علي ضرورة أن تولي الحكومة ملف الاستثمار اهتمام خاص، وإن تعمل علي زيادة حجم الإستثمار، وزيادة الإنتاج من خلال اهتمام بالصناعة بصورة كبيرة حتى يتمكن الاقتصاد المصري استعادة عافيته تقليص فاتورة الاستيراد والتوقف فورا عن استيراد السلع الترفيهية وزيادة حجم الصادرات المصرية مع مراعاة جودتها حتى تكون خير سفير لمصر.

كما دعا النائب مصطفي سالمان، إلى الاهتمام بملف السياحة في مصر وإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على شركات جلب السياحة والتوسع في الطيران العارض الذي يصل الي كل المنتجعات والأماكن السياحية.

وأكد النائب مصطفي سالمان، إنه يجب استغلال حدث افتتاح المتحف الكبير ليكون دعاية حقيقية للمنتج السياحي المصري بدعوة عدد من الشخصيات الشهيرة في مختلف المجالات الفنية والرياضية والاقتصادية والسياسية للمشاركة في الافتتاح.