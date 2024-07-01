أكد عضو مجلس الحرب بيني غانتس، أن " لا يمكن لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة إدارة الحرب على هذا النحو وحان الوقت لتحديد موعد انتخابات".
ورأى غانتس، في تصريح له أن "هذه الحكومة لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة"، معتبرا أن "من اتخذ قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية يجب أن يقال فورا".
ولفت الى ان "الإفراج عمن منح رعاية للقتلة يوم 7 تشرين الاول وساهم في إخفاء أسرانا خطأ عملياتي وأخلاقي".
وفي وقت سابق، استغرب استغرب أبو سلمية "من حديث أطراف في الحكومة الإسرائيلية عن عدم معرفتهم بخروجي من المعتقل وخرجت بطريقة رسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: هذه الحكومة لا تستحق إدارة الحرب ومن اتخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية يجب أن يقال فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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