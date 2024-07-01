الشاباك: الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء تم بسبب الاكتظاظ في السجون وحذرنا من ذلك لفترة طويلة

أكد جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك" أن "الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سليمة تم بسبب الاكتظاظ في السجون وحذرنا من ذلك لفترة طويلة".

وصباح اليوم، أفرج الجيش الإسرائيلي عن نحو 50 أسيرًا من ​قطاع غزة​، بينهم مدير ​مجمع الشفاء الطبي​ في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقَل منذ تشرين الثّاني الماضي.

وشدّد أبو سلمية، في أوّل تصريح له بعد الإفراج عنه، على أنّ "وضع السّجون مأساوي وصعب جدًّا، والأسرى القدامى والجدد يمرّون بأسوأ ظروف منذ نكبة 1948 وحتىّ الآن، حيث يعانون من نقص في الطّعام والمياه وهناك إهانة جسديّة"، داعيًا إلى أن "تكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشّعوب العربيّة من أجل حرية الأسرى".