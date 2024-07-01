شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل مبادرة دعم طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرته، لدعم طلاب الثانوية العامة بتقديم الدعم التعليمي خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحاناتهم النهائية، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم.

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، معبرا عن آماله في أن يسهم من خلال هذه المبادرة في مساعدة الطلاب على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وتنظم أمانات التحالف بمحافظات الجمهورية، مراجعات نهائية للطلبة على المواد، كما عملت توفير قاعات مكيفة وبها شبكة إنترنت وتكفى لمئات الطلاب، وجاء ذلك دعمًا لدور التحالف الوطني المجتمعي في الوقوف بجانب الطلاب والطالبات الثانوية العامة والتكاتف مع شباب الوطن .