شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى ينظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "ذكرى ثورة 30 يونيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الشعب الجمهوري، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو"، بتشريف اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إيهاب وهبه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب باهر أمين رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

حاضر في الندوة التثقيفية اللواء أ.ح دكتور محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، كما حضر الندوة عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأمناء المحافظات على مستوى الجمهورية، وبعض الأعضاء من الأمانات النوعية المختلفة بالمحافظات والأمانة المركزية.

استعرض اللواء أ.ح دكتور محمود خليفة خلال الندوة، بعض الأهداف والمكاسب التي حققتها ثورة 30 يونيو، كما تطرق بالحديث إلى الفترة ما قبل الثورة وكيف كان حكم جماعة الإخوان المسلمين ومخططاتهم لهدم الدولة المصرية، بالإضافة إلى الحديث حول دور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية في ذلك الوقت، فضلًا عن انحيازها لإرادة الشعب خلال ثورة 30 يونيو، وما أعقب ذلك من تداعيات سلبية على مصر يعد أبرزها تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، وأخيرًا تم استعراض بعض الإنجازات التي حققتها مصر بعد الثورة، مما ساعدها على العودة بقوة إلى الاتحاد الإفريقي ليس فقط كعضو، بل كرئيس للاتحاد الأفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تم من خلالها استعادة الوطن، واستعادة وحدة وتضامن الشعب المصري.