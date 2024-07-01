شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة الجديدة بدعم آليات السوق الحر لتشجيع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المرتقب تشكيلها تعد بمثابه الفرصة الأخيرة أمام الدكتور مصطفي مدبولي، لتدارك المشاكل الكثيرة التى شهدتها البلاد الفترة الماضية لاسيما في الملف الاقتصادي، مضيفا: "كنت اتمني أن يشمل التغيير الدكتور مصطفي مدبولي، وسنعتبرها الفرصه الاخيره له".

ودعا "إمام" في تصريحاته لليوم السابع، إلي فكرة الحكومة المصغرة، بدمج بعض الحقائب الوزارية بعضها البعض مثل "الكهرباء والبترول"، " السياحة والطيران" مع استحداث وزارة تحت مسمي "التنمية الادارية"، وعلي أن يكون هناك نواب لرئيس الوزراء في ملفات الدفاع والأمن القومي، الثقافة والتعليم، الخدمات العامة.

وشدد "إمام" علي ضروره ايلاء أهمية لعدد من الملفات وفي مقدمتها تشجيع القطاع الخاص وذلك من خلال سياسات تدعم السوق الحر والتوسع في ملف الاصلاح الاداري والهيكيلي وليس الموازني فقط، فضلا عن وضع ملفي الصحة والتعليم علي رأس الاولويات.

ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أهمية الانتقال من مرحلة التوسع في المشروعات القومية للإصلاح والتخطيط لتكون مصر جاذبه للاستثمار، علي أن يكون العمل في المشروعات القومية في أضيق الحدود.