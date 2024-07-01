الجامعة العربية تعقد ورشة عمل حول تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ووضع معايير دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وآمن، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بمدينة الإسكندرية، وتحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتهدف الورشة - وفق بيان للجامعة العربية، اليوم الاثنين إلى التوعية ونشر المعرفة حول أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في نشر ثقافة استخدام الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر الأخلاقية والاجتماعية لتلك التطبيقات، بالإضافة إلى التطرق لموضوعات الأبحاث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتعرف على الجهود الدولية والإقليمية والعربية في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وشارك في أعمال الورشة خبراء وأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي من عدة مؤسسات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، لمناقشة أول أداة معيارية عالمية تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية، والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ42.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار الدور الذي تضطلع به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال الذكاء الاصطناعي، واهتمام ومسؤولية منظمة اليونيسكو في متابعة والعمل على مشاريع متعلقة بالتوعية ووضع مبادئ حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذاً لقرار الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي ينص على دعوة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لعقد ورشة عمل عربي حول تعزيز التوعية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكات لوضع معايير دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وأمن.