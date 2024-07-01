بنك أبوظبي التجاري يقرض للشركة الدولية للاستثمار العقاري 1.450 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر توقيع عقد تمويل مع الشركة الدولية للاستثمار العقاري وذلك لمنح تسهيل ائتماني بقيمة 1.450 مليار جنيه لمدة خمس سنوات وذلك لتمويل المشروع الجديد التي ستطلقه الشركة بمنطقة القاهرة الجديدة وذلك في إطار استراتيجية البنك التوسعية ومشاركته في تمويل كبرى المشروعات ودعم الاقتصاد المصري.

وبحسب بيان للبنك اليوم، وقع على العقد ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر ونجيب محفوظ علي سعيد العضو المنتدب للشركة الدولية للاستثمار العقاري بحضور هشام عباس العضو التنفيذي بمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري مصر ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات وتامر عاصم مدير عام أول قطاع ائتمان الشركات بالبنك ومحمود طريح نائب مدير عام قطاع ائتمان الشركات بالبنك وحسن السيد عزام الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة وطارق أحمد فهمي نائب المدير العام بالمجموعة ومحمد مصطفى حسين مدير الحسابات.

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر "نسعى دائماً لدعم عملائنا في تحقيق خططهم وتطوير أعمالهم وكذلك المشاركة في المشروعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالسوق المصري ودفع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني."