بعد مصرع 4 أشخاص.. شهود عيان يروون كواليس انهيار عقار أسيوط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

روى شهود عيان، كواليس انهيار عقار سكني بحارة درويش المتفرعة من شارع رياض بحي شرق أسيوط في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الأمر الذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 أخرين.

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع الساعة 6 صباحًا، موضحين أن المنزل كان مائلاً ومعرضًا للسقوط في أي وقت، يعاني من تصدعات، وعندما أبلغ أحد الجيران سكان المنزل، قاموا بإجراء ترميمات، ولكن للأسف لم يتم ذلك بالطريقة الصحيحة، وذلك لكون عقارًا مؤجرًا وليس ملكًا للسكان.

وبحسب شهود العيان، فإن "المنزل مكون من 4 طوابق ويسكنه 4 أسر، بإجمالي أكثر من 10 أفراد، في الطابق الأول كانت تعيش سيدة، ولديها 3 بنات يتيمات، كانت تعمل بجد لتوفير احتياجاتهم المعيشية، أدى الانهيار إلى حبسها تحت الأنقاض، كما كان هناك أسرة أخرى مكونة من رجل وزوجته وأبنائه الثلاثة، وهم أيضًا تحت الأنقاض يجري الآن البحث عن تسريب غاز تحت المبنى والسيطرة عليه".

فى السياق ذاته، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة مستمرة، أعمال البحث عن مفقودين أسفل المنزل المنهار بحي شرق أسيوط، وتكثيف الجهود لرفع أنقاض المنزل، لافتًا إلى أن جهود الإنقاذ أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 6 أشخاص من أسفل الأنقاض واستخراج 4 جثث من سكان المنزل المنهار، معلنًا تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة واخلاء المتضرر منها، حفاظاً على حياة المواطنين.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، يفيد بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق، ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار انقاذهم .

وعلى الفور وجه المحافظ أسيوط، بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي لمكان الحادث لسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردونًا امنيًا حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط، أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض مستمرة، مشيرا إلى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ برى، بالاضافة إلى 5 لوادر، وسيارات وحدة الانقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى شرق لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الانقاض.

وأشار إلى الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفيين، موجها بفرض طوقا أمنيا حول المنزل والمنازل المجاورة .

وأشار المحافظ إلى أن الإحصاءات الأولية للحادث تمثلت في إنقاذ 5 أشخاص مصابين، اصابات متفرقة، واستخراج 3 جثث، وجرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والايمان.

وقرر محافظ أسيوط، تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وتضم فى عضويتها ممثلى مديرية الإسكان والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

وجرى معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

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