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سكب عليه بنزين.. شاب يشعل النيران في صديقه بقنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيب شاب بحروق خطيرة، بعدما أقدم صديقه على سكب البنزين عليه وإشعال النيران بجسده، بدائرة قسم شرطة قنا.

تلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى قنا الجامعي يفيد باستقباله محمد علي نصاري، مصابا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في أجزاء متفرقة من جسده.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ع.أ" ، صديق المجني عليه، بسبب خلافات بينهما وتطور الخلاف إلى مشادة كلامية فقام بإحضار كمية من البنزين وسكبها عليه وأشعل به النيران.

جرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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