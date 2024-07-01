سكب عليه بنزين.. شاب يشعل النيران في صديقه بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيب شاب بحروق خطيرة، بعدما أقدم صديقه على سكب البنزين عليه وإشعال النيران بجسده، بدائرة قسم شرطة قنا.

تلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى قنا الجامعي يفيد باستقباله محمد علي نصاري، مصابا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في أجزاء متفرقة من جسده.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ع.أ" ، صديق المجني عليه، بسبب خلافات بينهما وتطور الخلاف إلى مشادة كلامية فقام بإحضار كمية من البنزين وسكبها عليه وأشعل به النيران.

جرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.