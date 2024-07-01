شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على تحقيق مخرجات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

‎قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حكومة الجمهورية الجديدة يجب عليها استهداف تحقيق مخرجات الحوار الوطنى.

وشدد نجاتى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على ضرورة استخدام آلية قياس الأطر التشريعية لأى تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة، متابعا: "حكومة تكامل، فكر تكاملي وعمل استراتيجي عليها أن تتعلم من أخطاء الحكومة السابقة وأن يكون الحوار المجتمعى أحد أركان عملها".

ولفت النائب أكمل نجاتى إلى أنه على الحكومة الجديدة أن تعمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطن وضرورة العمل لتوفير مشروعات استثمارية تستوعب العمالة المصرية، مشددا على ضرورة العمل علي خلق مناخ استثمارى جاذب للمستثمر المحلي والأجنبي.

وذكر النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب على الحكومة الجديدة الاستفادة من مخرجات البرنامج الذى أعدته التنسيقية أثناء الانتخابات الرئاسية فهو حصيلة حوار مجتمعى وحوار متخصصين وسياسيين وقيادات طبيعية.