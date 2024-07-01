"النشرة": إقالة مدراء أقسام في سكاي نيوز عربية

علمت "النشرة" انه صدرت اليوم سلسلة إقالات في سكاي نيوز عربية طاولت عددا من مدراء الأقسام ومنهم: هشام صلاح مدير البرامج وباسم كامل مدير الإذاعة، ورولان أبي نجم مدير موقع التواصل، فادي مسلماني إدواردز مدير قسم التخطيط والعمليات الإخبارية وقسم المراسلين إضافة إلى صحافيين اثنين بلغا سن التقاعد.

وكان من المتوقع أن تحصل تبديلات في القناة مع تسلم نديم قطيش منصب المدير العام لـ سكاي نيوز ليتمكن من وضع خطة عمله وتنفيذها على مراحل. قبل صدور قرار الإقالات بيومين، قدم مذيع الأخبار صهيب شراير استقالته من القناة وهو سيعود إلى قناة "العربية"، التي خرج منها منذ أشهر، إنما سينتقل هذه المرة مباشرة إلى مركز القناة في الرياض وليس في دبي، علما أن القسم من الأكبر من قسم الأخبار في القناة لا يزال يعمل من دبي لأنه يحتاج إلى استوديوهات كبيرة، لا تزال قيد الإعداد في الرياض، بينما انتقلت قناة الحدث بالكامل إلى العاصمة السعودية".

وصهيب شراير ليس أول مذيع ينتقل من "العربية" إلى سكاي نيوز ثم يعود إلى مجدداً "العربية" فقد سبقته إلى ذلك المذيعة كريستيان البيسري.