لجنة الانتخابات في موريتانيا أعلنت فوز الغزواني بانتخابات الرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، عن "فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بانتخابات الرئاسة".

تصدر الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت، وذلك بعد فرز 60% من الأصوات وفق أرقام أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية تشير إلى حصوله على 55%.

وحل ثانيا المرشح بيرام الداه اعبيدي بنسبة 22.76%، ثم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية حمادي ولد سيد المختار بنسبة 13.27%، ورابعا حلّ المحامي العيد ولد محمد بـ3%.

وصباح السبت، بدأ الناخبون الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى "ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع في موريتانيا حيث بدأ الناخبون صباح السبت اختيار رئيس يقود البلاد للخمسة أعوام المقبلة".