أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، الى أن "الدولة اللبنانية يجب أن تلجأ الى سن القوانين التي تساعد على استعادة الأموال المحولة الى الخارج، وابرزها القوانين التي تساعد على تسهيل التحقيقات".
ولفت المرصد الاوروبي الى أن خيوط جديدة تظهر في التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الاموال المتهم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحديدا في ملف "أوبتيموم".
ودعا المرصد القضاء اللبناني النزيه الى متابعة التحرك في هذا الملف وصولا الى محاسبة المرتكبين واستعادة الاموال المحولة الى الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي: خيوط جديدة تظهر في التحقيقات بملف الاختلاس وتبييض الاموال المتهم به سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.