- 1/2
- 2/2
وترأس وزير الخارجية ونظيره البنغلاديشي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، حيث جرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.
عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف وزير خارجية جمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له.
حضر جولة المشاورات السياسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة ثانية من المشاورات السياسية بين المملكة وبنغلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.