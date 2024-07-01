جولة ثانية من المشاورات السياسية بين المملكة وبنغلاديش

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الدكتور حسن محمود.

وترأس وزير الخارجية ونظيره البنغلاديشي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، حيث جرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف وزير خارجية جمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له.

حضر جولة المشاورات السياسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي.