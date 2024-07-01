وفد حقوقي يشيد بجهود مصر لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وفد حقوقي فلسطيني بالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية والجهود المبذولة نحو تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لرفع المعاناة عنهم علاوة على الجهود التي تُبذل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور كل من السفير محمود كارم نائب الرئيس والسفير فهمي فايد الأمين العام والدكتور أنس جعفر أمين اللجنة التشريعية بالمجلس لوفد فلسطيني برئاسة عمار الدويك (مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين

وتناول اللقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وسبل مواجهة تلك الاعتداءات والانتهاكات خاصة في ضوء القرارات الصادرة من كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة فلسطين وذلك في إطار خطة عمل وجهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يتولى رئاستها حالياً المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.

مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار قرب حرم جامعة سينسيناتي الأمريكية

ذكرت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب إثنان آخران إثر تعرضهم لطلقات نارية بالقرب من حرم جامعة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية اليوم "الاثنين"، وتم اعتقال شخصين، بينهما أحد المصابين.

وقال مارك بيرنز من شرطة سينسيناتي، لوكالة أنباء أسوشيتد برس،"تم العثور على العديد من الأسلحة النارية في مسرح الجريمة، ويتم احتجاز شخصين (أحدهما أصيب بطلق ناري) في الوقت الحالي، ولا تتوافر لديه معلومات أخرى".

وذكرت محطات إخبارية محلية أن الضباط الذين يقومون بدوريات في المنطقة سمعوا عدة طلقات نارية ووصلوا ليجدوا عدة أشخاص يعانون من جروح ناجمة عن أعيرة نارية، وقالوا إن الخمسة الذين أطلق عليهم الرصاص كانوا رجالا.