إعلام عبرى: إطلاق قذائف من لبنان وإصابة منزل في المطلة دون إنذار

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن قذائف أطلقت من لبنان أصابت منزلاً في بلدة المطلة شمال إسرائيل، دون أن تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الهجوم ، وذكرت القناة أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي رد بهجوم على الأراضي اللبنانية.

وأوضحت القناة أن القذائف التي أطلقت من لبنان تسببت في أضرار بالمنزل المستهدف، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن. ويقوم الجيش الإسرائيلي حالياً بتقييم الوضع الميداني والتعامل مع التهديدات.

وفي رد فعل سريع، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في الأراضي اللبنانية، مستهدفاً نقاط إطلاق القذائف ومنشآت تابعة للفصائل المسلحة في المنطقة الحدودية. وأكدت مصادر عسكرية أن الهجمات تأتي في إطار الدفاع عن السيادة الإسرائيلية وحماية المدنيين.

يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية. وقد دعا الجيش الإسرائيلي السكان في المنطقة إلى البقاء في أماكن آمنة واتباع تعليمات الطوارئ حتى إشعار آخر.

من جانبها، تراقب السلطات الإسرائيلية الوضع عن كثب وتنسق مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار وتهدئة التوترات في المنطقة.

صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى خشية إطلاق قذائف صاروخية من لبنان

أفاد مراسل روسيا اليوم أن صفارات الإنذار دوت في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى، وذلك خشية إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.

وذكر المراسل أن السلطات الإسرائيلية أطلقت الإنذارات بعد رصد نشاطات مشبوهة عبر الحدود الشمالية مع لبنان، مما أثار مخاوف من احتمال إطلاق قذائف صاروخية باتجاه المنطقة.

وتعمل قوات الدفاع الإسرائيلية على التأكد من الوضع الميداني واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان في المنطقة الحدودية. وقد طلبت السلطات من المواطنين البقاء في أماكن آمنة واتباع تعليمات الأمان.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، حيث تتبادل الأطراف التحذيرات وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل.

وأكدت المصادر العسكرية أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديدات محتملة والتعامل مع أي تطورات ميدانية قد تحدث.