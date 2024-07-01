غالانت: الجيش يحتاج لمزيد من الجنود بعد خسارة أكثر من لواء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، عن حاجة الجيش الإسرائيلي لمزيد من الجنود، بعد خسارة أكثر من لواء وإصابة ما يزيد عن 4 آلاف جندي في العمليات الأخيرة ، وقال غالانت في تصريح للإعلام العبري: "نحن بحاجة إلى جنود جدد، فقد خسرنا 761 جندياً وأكثر من 4 آلاف مصاب."

وأضاف غالانت أن الوضع في الضفة الغربية مقلق، حيث تتململ الأمور وقد تنفجر في أي لحظة، مما يزيد من التحديات الأمنية التي تواجه الجيش. وأكد على ضرورة تجنيد يهود الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية."

وأوضح غالانت أن الجيش يعمل على تعزيز صفوفه واستعادة قدراته لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب استجابة سريعة وقوية لضمان أمن إسرائيل.

وأكد غالانت على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في الدفاع عن الوطن، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى كافة موارده البشرية لمواجهة التهديدات المتنامية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً في العمليات العسكرية والتوترات الأمنية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الجيش الإسرائيلي ويستدعي تعزيز صفوفه بالقوى البشرية اللازمة.

سموتريتش: الحكم العسكري الحل الوحيد لاحتلال القطاع ومنع عودة حماس ولابد من الحرب وإقامة منطقة عازلة بجنوب لبنان

صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الحكم العسكري وحده هو الذي سيتيح لإسرائيل احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بشكل كامل، مما سيمنع عودة حركة حماس إلى السلطة. جاء ذلك في تصريحات نقلتها القناة 7 الإسرائيلية.

وقال سموتريتش: "يجب أن نكون واضحين، الحكم العسكري هو الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا باحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه ومنع عودة حماس. بدون تدخل عسكري قوي، لن نتمكن من تحقيق الأمان لشعبنا."

وأضاف سموتريتش أنه يجب على إسرائيل أن تشن حرباً لإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلاً من إبقاء هذه المنطقة في الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله سيكلف إسرائيل ثمناً باهظاً، بما في ذلك آلاف القتلى.

وقال: "علينا شن حرب لإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان لمنع التهديدات المستمرة من حزب الله. إذا أجلنا هذا القرار، فإننا سنتكبد ثمناً باهظاً وسنسجل آلاف القتلى في المستقبل."

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على جبهتي غزة ولبنان، حيث تتبادل إسرائيل والفصائل المسلحة الهجمات والتحذيرات. ودعا سموتريتش الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أمن إسرائيل ومنع التهديدات المستقبلية.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى استراتيجية واضحة وقوية للدفاع عن حدودنا وضمان أمن مواطنينا. لا يمكننا التهاون أو الانتظار بينما تزداد التهديدات يوماً بعد يوم."