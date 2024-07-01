شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: بناء الإنسان وجذب الاستثمارات أهم أولويات الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع يمثل خطوة حاسمة في مسار البناء الوطني، وتحقيقاً لطموحات الشعب المصري في التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن أهم أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في بناء الإنسان وجذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف مصطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الأولويات لن تتحقق إلا من خلال اختيار وزراء يجمعون بين القدرات التنفيذية والتخطيطية من جهة وبين القدرة على مخاطبة الرأي العام وترجمة آلام وآمال المواطن، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، داعيا الحكومة الجديدة إلى الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني والبناء عليها، وتضمينها في البرنامج الذي ستقدمه إلى البرلمان، مؤكدا على ضرورة اشتمال البرنامج على مستهدفات واضحة ومخططات زمنية محددة لتحقيق هذه الأهداف.

وذكر النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن خطاب تكليف الحكومة من قبل الرئيس قد شمل ما يمكن وصفه بـ "خارطة الطريق" لأولويات الحكومة المقبلة، والتي تتضمن الأمن القومي، المشاركة السياسية، الاقتصاد والاستثمار، بناء الإنسان، الهوية، الثقافة، الصحة، والتعليم.