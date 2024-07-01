شكرا لقرائتكم خبر عن النائب نادر مصطفى: تحسين الظروف المعيشية للمواطنين أولوية الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من أهم الأساليب التى تستطيع الحكومة الجديدة فى التعامل بنجاح مع المواطن المصرى هى المصارحة والمكاشفة والشفافية وعرض الأفكار والمشكلات بشكل واضح وسليم.

وطالب النائب نادر مصطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الحكومة الجديدة بالمزيد من المصارحة والمكاشفة وعرض الأبعاد وتوضيح الجوانب المختلفة عندما يتم اتخاذ القرار حتى يصبح المواطن على درجة الوعى، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة النظر في فقه الأولويات لديها وأن تضع المواطن فى مقدمة الأولويات.

وشدد النائب نادر مصطفى على ضرورة الاهتمام بالفئات الأقل دخلا، لافتا إلى أن مستوى نجاح أى حكومة هو قدرتها على الارتقاء بالمواطن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، متابعا: "متفائلون بنجاح الحكومة الجديدة فى التخفيف عن كاهل المواطن وجعل المواطن قادر على الوفاء باحتياجاته الأساسية وقدرة المجموعة الوزارية على التعامل مع التحديات".

وتابع: "نحن بحاجة إلى أن يتحول المجتمع من مجتمع مستهلك لمجتمع منتج، أعتقد أن الوزراء القادمين سيكون لديهم القدرة على المجابهة بفاعلية للوصول إلى مرحلة الدولة المنتجة وضبط التفاعل مع المواطن وأن يشعر المواطن أن المسئول على درجة عالية من الحساسية وقدرته على حل المشاكل التى تواجه المواطن بشكل يومى، المواطن لديه أمل فى أن يكون المسئول القادم قادرعلى المجابهة وإيجاد حلول وتحسين جودة الخدمات، نحن فى أمس الحاجة لنتائج جديدة من الحكومة الجديدة لرفع الروح المعنوية للمواطن المصرى".

وطالب نائب التنسيقية، الحكومة الجديدة بالاقتراب من اجتماعات اللجان المختلفة بمجلس النواب حتى يكون الوزراء على دراية بكافة ما يحتاجه المواطن المصرى حتى يستطيع احتواء مطالب الشارع، والرقابة على الأسواق، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستكون أمام اختبار حقيقي أمام الشارع المصري.