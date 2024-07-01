شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: مراعاة رضا المواطن معيار رئيسى فى تقييم الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن التأني في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يعطي انطباع بأن الأمر لن يكون تغيير أشخاص فحسب بل تغيير سياسات في الوزارات وتحقيق تكامل بها، من أجل خدمة المواطن أولا.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو بأن الأولوية للحكومة القادمة هي المواطن المصري ورضاؤه، منوها بأن الحكومة الجديدة عليها أن تتنبه لمقياس أدائها والذي سيكون الرضا الشعبي بكل طبقاته هو معيار رئيسي في تقييم مستوى الحكومة.

وأضاف أن ذلك يضع عليها مسئولية كبيرة للتعامل مع الشعب المصري بقدر ذكاؤه ومراعاة الشفافية والوضوح حال وجود أي مشكلة، مشددا أن أي قرار مهم وحتمي للحكومة لابد وأن يكون بمشاركة الشعب كله.

وتوقع "خليل" أن المرحلة القادمة ستكون نقلة نوعية تليق بالجمهورية الجديدة بالتزامن مع تواكب تغيير المحافظين، وهو ما يعني أن الهيكل الكامل للدولة أمام تغيير كامل، والذي سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس وما وضعه من أهداف للولاية الرئاسية الجديدة من أجل دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب طالب أهمية تشابك وزارة الثقافة مع الوزارات الآخرى لإعادة بناء الإنسان المصري، واستحداث وزارة رأس المال البشري واسترجاع وزارة الاقتصاد مع تغيير وزارة البيئة لوزارة المناخ.