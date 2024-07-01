شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مكرم رضوان يطالب الحكومة الجديدة بتوفير الأدوية ودعم منظومة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة التي يترقب الشعب المصري تشكيلها يجب أن تضع كل ما يمس المواطن من مشكلات وقضايا على رأس أولوياتها.

وقال "رضوان"، في تصريح لـ"الخليج 365": "نأمل أن تأتي الحكومة الجديدة بفكر خارج الصندوق وأن تضع على رأس أولوياتها المشاكل التي تمس المواطن أولا"، مطالبا بحل مشكلة تسعير الأدوية، وأن يتم توفير جميع الأدوية بأسعار مناسبة، وأن تكون استراتيجية وخطة لدعم صناعة الأدوية للنهوض بها وتعزيز وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأضاف "رضوان"، أن البنية التحتية بالنسبة للوحدات والمستشفيات جيدة، ولكن يجب الاهتمام بزيادة عدد الأسرة في العناية المركزة والحضانات ودعم غرف العمليات التي تسمح بإجراء العمليات الكبرى، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وطالب عضو مجلس النواب بتفعيل قانون المجلس الصحي المصري، وخاصة اعتماد البورد المصري كشهادة موحدة بداية من الدراسات العليا - التخصصات الإكلينيكية، وسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وتعديل قانون زرع الأعضاء.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تهتم بإقامة مشروعات توفر عملة صعبة لنقلل من التضخم والحاجة إلى الاستيراد وتنمية الصادرات.