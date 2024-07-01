موريتانيا.. الإعلان رسميا عن فوز "محمد الغزواني" بولاية رئاسية ثانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، الاثنين، فوز الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، وذلك بحصوله على 56.12 بالمئة من الأصوات.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل بمقر اللجنة في العاصمة نواكشوط.



وقال ولد عبد الجليل إن الغزواني حسم التنافس لصالحه من الجولة الأولى بنسبة 56.12 بالمئة، فيما حل ثانيا بيرام الداه اعبيد اعبيد، بحصوله على 22.10 بالمئة.



وحل ثالثا حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض) بنسبة 12.76 بالمئة، فيما تقاسم 4 مرشحين آخرين الأصوات المتبقية بنسب متفاوتة.



وأضاف ولد عبد الجليل، أن "الانتخابات كانت شفافة، وجرت في ظروف مناسبة"، معبرا عن شكره "لكل المرشحين والمنظمات الدولية والمحلية التي راقبت الانتخابات".



وسبق أن أعلن المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات بيرام الداه اعبيد، مساء الأحد، رفضه نتائج الانتخابات بعد أن أظهرت تقدما كبيرا للغزواني، فيما لم يصدر تعليق من بقية المرشحين حتى الساعة 14:15 (ت.غ).



والسبت، أدلى الناخبون الموريتانيون بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته، وتنافس فيها 7 مرشحين، وبلغت نسبة المشاركة فيها نحو 55 بالمئة.



وشهدت موريتانيا انقلابات عديدة بين عامي 1978 و2008، وسجلت في 2019 أول انتقال للحكم بين رئيسين منتخبين منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960.

المصدر: الأناضول