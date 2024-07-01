سرايا القدس: قصفنا بالصواريخ مقراً لقيادة جيش الاحتلال في قاعدة "أميتاي" العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت مقراً لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "أميتاي" العسكرية بصواريخ من طراز (107).

وفي بيان رسمي، قالت سرايا القدس: "في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، تمكنت وحداتنا الصاروخية من استهداف مقر قيادة جيش الاحتلال في قاعدة 'أميتاي' العسكرية بصواريخ (107)."

وأكد البيان أن العملية جاءت كرد فعل مباشر على التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين في قطاع غزة، مشدداً على أن سرايا القدس ستواصل عملياتها ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية حتى يتم وقف العدوان.

وأفادت سرايا القدس بأن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في القاعدة، فيما لم ترد تقارير فورية عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات والاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي، حيث يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً مستمراً. ودعت سرايا القدس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الحادثة.

سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة RPG جنوب غربي مدينة رفح الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي بقذيفة RPG واشتبكت مع الجنود في نفس الموقع جنوب غربي مدينة رفح في قطاع غزة.

وفي بيان رسمي، قالت سرايا القدس: "تمكن مجاهدونا من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة RPG، ومن ثم اشتبكوا مع جنود العدو في الموقع نفسه جنوب غربي مدينة رفح. هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عملياتنا المستمرة للتصدي للاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن شعبنا."

وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، دون تقديم تفاصيل إضافية عن حجم الخسائر. وأكدت سرايا القدس على مواصلة المقاومة والعمليات العسكرية حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية.

وتشهد منطقة جنوب غربي رفح توتراً متصاعداً واشتباكات متكررة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة، في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة. ودعت سرايا القدس الشعب الفلسطيني إلى الثبات والصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الحادثة. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً كبيراً في العمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.