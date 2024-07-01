سعر الدولار يصعد في 8 بنوك مع نهاية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر السعر في بنكين، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.