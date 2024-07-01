اخبار العالم

سعر الدولار يصعد في 8 بنوك مع نهاية تعاملات الاثنين

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر السعر في بنكين، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا